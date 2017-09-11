Бенн: надеюсь, «Даллас» будет действовать в стиле «Блюз», это стиль Хичкока

Капитан «Даллас Старз»Джейми Бенн поделился мнением о том, как команда будет играть в следующем сезоне.



«Мы не хотим, чтобы „Даллас“ воспринимали только как результативную, атакующую команду. В конечном итоге победы приносит игра в обороне. Мы хотим, чтобы нас считали командой, которая умеет делать всё, в том числе надежно обороняться. Мы хотим, чтобы против нас было тяжело играть. Я надеюсь, что мы будем действовать в стиле „Блюз“. С ними было очень тяжело справиться. Это и есть хоккей Хичкока», — приводит слова Бенна официальный сайт НХЛ.

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