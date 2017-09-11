Холланд: в прошлом году «Детройт» забивал мало, но не могу обещать изменений

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Кен Холланд поделился мнением о результативности атакующей линии команды.



«В прошлом году мы забивали недостаточно много, но я не могу ручаться, что в этом сезоне ситуация изменится. Безусловно, большинство должно работать лучше. Невероятно сложно надеяться на выход в плей-офф, если представить, что ты не забил в большинстве, а противник это сделал. Потому что тогда надо забить на два гола больше в равных составах», — приводит слова Холланда официальный сайт лиги.

Холланд: «Детройт» начнёт тренировочный лагерь с мыслями о сражении за плей-офф