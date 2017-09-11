«Автомобилист» отыграл две шайбы, но уступил «Локомотиву»

Ярославский «Локомотив» одержал домашнюю победу над екатеринбургским «Автомобилистом», встреча завершилась со счётом 3:2. Команда Владимира Крикунова закончила свою серию из трёх побед.



К 45-й минуте встречи «железнодорожники» уверенно лидировали в счёте — 3:0, заброшенными шайбами отметились Петри Контиола, Денис Мосалёв и Стаффан Кронвалль. «Автомобилист» сумел отыграть два гола усилиями Алексея Василевского и Алексея Михнова, но сравнять счёт не сумел.



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