Л. Канарейкин: приятно работать в Ночной лиге, с людьми, которые горят желанием

Известный хоккеист Леонид Канарейкин, который теперь тренирует любительский клуб «Метеор», поделился впечатлениями от работы в Ночной хоккейной лиге.



«Скажу честно, пока лигу знаю не очень хорошо. Нужно знакомиться. Но общей информацией, конечно, обладаю. Ночная лига — государственный проект, финал проходит в Сочи. Расклад сил в нашем дивизионе мне пока до конца не ясен.



Чем интересен любительский хоккей? Приятно работать с людьми, которые горят желанием тренироваться, совершенствоваться, играть. Понятно, что уровень несколько другой, мастерства меньше. Здесь люди приходят на тренировку после работы. Это, наверное, основные отличия любителей от профессионалов. Давать сложные схемы я не буду, так как воспринять их будет непросто», — цитирует Канарейкина официальный сайт лиги.

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