«Северсталь» взяла верх над «Сочи», Гудачек оформил шат-аут

Череповецкая «Северсталь» на домашней арене одержала победу над хоккейным клубом «Сочи», встреча закончилась со счётом 1:0.



Единственный гол в матче записал на свой счёт нападающий Даниил Вовченко, результативными передачами отметились Адам Мазур и Пётр Голик. Словацкий голкипер «Северстали» Юлиус Гудачек оформил сухой матч, который стал для него первым в Континентальной хоккейной лиге.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»