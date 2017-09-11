«Металлург» победил московское «Динамо» благодаря голам Эллисона и Косова

Московское «Динамо» на домашнем льду уступило магнитогорскому «Металлургу», матч закончился со счётом 1:2. Коллектив Ильи Воробьёва одержал победу в четвёртой игре подряд.
В концовке первого периода хозяева открыли счёт благодаря удачному броску Дмитрия Вишневского. «Металлург» ответил голами Мэтта Эллисона и Ярослава Косова в третьем периоде, благодаря которым вырвал победу.
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