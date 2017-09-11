Минское «Динамо» взяло верх над «Трактором», новичок Скилле набрал 3 очка

Минское «Динамо» на домашнем льду уверенно одержало победу над челябинским «Трактором», матч закончился со счётом 3:0.
Счёт в матче открыл новичок команды хозяев, форвард Джек Скилле, отличившийся на 13-й минуте встречи. Позже хоккеист ещё дважды ассистировал при голах Евгения Лисовца и Куинтона Хаудена. Сухой матч оформил голкипер белорусской команды Юнас Энрот.
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Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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