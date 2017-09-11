Подшендялов: «Динамо» просто не повезло, не забили свои голы

Форвард московского «Динамо» Артём Подшендялов прокомментировал поражение команды во встрече с магнитогорским «Металлургом» (1:2).



«Неплохо играли, маленько не повезло, бывает. Сделаем выводы и будем идти дальше. «Магнитка» — хорошая команда, все в лиге знают, что они хорошо играют в большинстве. Тренеры всё объясняли, где-то не повезло просто. Были моменты в большинстве, просто не повезло, не забили свои голы, вратарь Кошечкин хорошо вытаскивал», — передаёт слова Подшендялова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

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