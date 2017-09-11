Зубарев: не играл пять месяцев из-за травмы, с «Ладой» сыграл ниже среднего

Защитник СКА Андрей Зубарев прокомментировал победу над «Ладой» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ и своё возвращение на лёд после травмы.



«Раз вернулся — значит, чувствую себя нормально. Первую свою игру оцениваю чуть ниже среднего, всё-таки не играл пять месяцев, большой перерыв, поэтому было немного непривычно. «Лада» — крепкая команда, вы видели, как она играет, соперники стелились под шайбу, мы много бросали по воротам. Молодцы ребята, плюс вратарь вылавливал всё, что можно. Когда пропустили, допустили позиционную ошибку, бывает», — передаёт слова Зубарева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА обыграл «Ладу», победа стала 9-й подряд со старта сезона