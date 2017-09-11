В. Воробьёв: «Металлург» показал, как надо играть до конца, а мы не дотерпели

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв поделился впечатлениями от матча с магнитогорским «Металлургом», который завершился поражением его команды со счётом 1:2.



«Плохо сыграли в большинстве. Имели много моментов, но не реализовали их, к сожалению. Сорок минут неплохо играли, просили ребят в третьем периоде сыграть строго, без удалений. «Металлург» показал, как надо играть до конца. К сожалению, мы не дотерпели и получили удаления. Хороший матч, он понравился, но, к сожалению, мы проиграли.



Что могли изменить, если бы не удаление Карсумса? Мы играли, но это удаление повлияло на исход матча. Серьёзный соперник, организованная команда, она нас наказала. Раньше надо было забивать. У нас было много большинства, но реализовать его не получилось. Будем работать», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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