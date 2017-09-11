Аболс: за что меня удалили? Вопрос к судье, ничего обидного или матом не сказал

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА со счётом 1:3.



«СКА мощно начал, как можно было и ожидать. Соперник агрессивно играл, создавал нам много проблем в первом периоде. Нам удалось на контратаке забить. Два периода бились, пластались, цеплялись за результат. А в третьем периоде — уж извините.



За что меня удалили? Вопрос к судье. Ничего обидного или матом я не говорил. Я интересовался, как мог Плотников сразу оказаться на льду после того, как ему лицо разбили? Не из-за удаления Новотны. Оба были рядом, удаление было. Конечно, надо просто относиться к СКА», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА обыграл «Ладу», победа стала 9-й подряд со старта сезона