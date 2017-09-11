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Аболс: за что меня удалили? Вопрос к судье, ничего обидного или матом не сказал

11 сентября 2017, понедельник. 22:18 Хоккей

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА со счётом 1:3.

«СКА мощно начал, как можно было и ожидать. Соперник агрессивно играл, создавал нам много проблем в первом периоде. Нам удалось на контратаке забить. Два периода бились, пластались, цеплялись за результат. А в третьем периоде — уж извините.

За что меня удалили? Вопрос к судье. Ничего обидного или матом я не говорил. Я интересовался, как мог Плотников сразу оказаться на льду после того, как ему лицо разбили? Не из-за удаления Новотны. Оба были рядом, удаление было. Конечно, надо просто относиться к СКА», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Лада ХК СКА Артис Аболс
Новости. Хоккей
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