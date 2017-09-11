Крикунов: «Автомобилист» наигрывает канадскую тройку для себя, а не для ОИ-2018

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Владимир Крикунов ответил на вопросы журналистов после гостевого поражения в матче с ярославским «Локомотивом» (2:3).



«Мы не использовали свои моменты в начале матча, а игра могла сложиться по-другому. Так случилось, что игроки нашего первого звена приболели. Сегодня мы два гола с одной точки пропустили, хотя и разбирали все эти моменты. Все три гола пропустило одно звено. Поэтому и проиграли.



Наше место в таблице обманчиво, на двух-трёх очках „сидит“ 6 команд. Так что это мнимое лидерство. Поэтому варианты с усилением состава мы, конечно, рассматриваем. Канадцы? Мы наигрываем их тройку не для сборной на Олимпийские игры, а для „Автомобилиста“», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.

«Автомобилист» отыграл две шайбы, но уступил «Локомотиву»