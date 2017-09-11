Д. Вишневский: у «Динамо» не сработало большинство, объяснений этому у меня нет

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Вишневский поделился впечатлениями от игры с «Металлургом», в которой его команда уступила со счётом 1:2.



«Была ли игра со стороны «Металлурга» жёсткой? У нас для этого есть четыре человека, которые это решают. А мы просто играем в хоккей. А грязная игра или нет — это на усмотрение судей. Нормальная игра была, стык в стык. Ничего грязного не было. Никто никого не убивал, травм не наносил. Будем работать над большинством. Объяснений такой слабой реализации у меня нет. Разберём всё. Мы считаем, что каждая команда сильная, на всех настраиваемся.



«Магнитка» — серьёзный соперник с именитыми игроками и серьёзным большинством. У нас большинство не особо сработало, а у них сработало. Вот и всё. Мне мои очки и шайбы неважны. Сегодня мы не заработали трёх очков», — передаёт слова Вишневского корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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