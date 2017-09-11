Картаев: «Автомобилист» здорово добавил, вернуться в игру с 0:3 могут не многие

Нападающий ярославского «Локомотива» Владислав Картаев рассказал о домашней победе его команды над «Автомобилистом» (3:2).



«Когда забили третью шайбу, немного расслабились. Стали играть не по заданию, чем соперник воспользовался. Удаление, опять же. Им не оставалось ничего, кроме как бежать, завозить шайбу в нашу зону. Они лезли на ворота, бросали, удаление, гол — и дальше всё как снежный ком понеслось, одно за другим. Надо было сыграть по счёту, но это получилось только после двух пропущенных шайб.



У нас была пара дней, чтобы передохнуть и правильно подготовиться, отсюда и скорости сегодня были повыше первые два периода. Мы действительно работали над движением, к тому же дома и уверенности было побольше. Двигались друг под друга, отдавали классные передачи. «Автомобилист» в концовке действительно здорово добавил. Не многие команды в такой ситуации в принципе могут при счёте 0:3 вернуться в игру, не говоря уже о том, чтобы вытащить матч. У них почти получилось», — сказал Картаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.

«Автомобилист» отыграл две шайбы, но уступил «Локомотиву»