С. Зубов: игроки «Сочи» должны бережно относиться к шансам для взятия ворот

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов подвёл итоги после поражения от «Северстали» со счётом 0:1.



«Хорошая, тяжёлая игра. Держала в напряжении до конца. Думаю, зрителям понравилась.



По самоотдаче нет никаких вопросов к нашим ребятам — бились, сражались. Но наступают моменты, когда мы должны бережно относиться к тем возможностям для взятия ворот, которые у нас есть. Необходимо больше хладнокровия, больше нацеленности на ворота. Это единственный момент, которого нам сегодня не хватило.



Цветков? Он приболел и остался в Сочи», — цитирует тренера официальный сайт «Северстали».

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