Гулявцев: нападение «Северстали» никак не может разродиться голами

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев поделился впечатлениями после победы в матче с ХК «Сочи» (1:0).



«Наши парни сегодня выдержали план на игру. Где-то у нас не получалось в атаке – мы никак не можем «разродиться» на голы. Но если мы будем терпеть и воевать, как сегодня, то это придёт. В этом матче нападение помогало защитникам, те, в свою очередь, хорошо помогли вратарю. Конечно, надо отдать должное Юлиусу Гудачеку — сегодня он сыграл надёжно, хладнокровно.



Итог домашней серии? Взято девять очков. Конечно, всегда хочется большего. У нас было пять игр, и мы бы хотели получить пятнадцать очков. Но результат на сегодняшний день тоже неплохой», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Северсталь» взяла верх над «Сочи», Гудачек оформил шат-аут