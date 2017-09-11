Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно восемь матчей. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.
Алексей Бывальцев («Амур»);
Посмотреть видео гола Бывальцева можно на официальном сайте КХЛ.
Джек Скилле («Динамо» Мн);
Посмотреть видео гола Скилле можно на официальном сайте КХЛ.
Мэтт Эллисон («Металлург» Мг);
Посмотреть видео гола Эллисона можно на официальном сайте КХЛ.
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