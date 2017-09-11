Дуайер: рад победе перед болельщиками, выделю Энрота и Скилле

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги после победы в матче с челябинским «Трактором» (3:0).



«В КХЛ очень сложно забивать, но мы создаем все больше голевых шансов. В этом смысле прибавляли даже в ходе выездной серии. И вот сегодня три гола, более 30 бросков в створ. Рад этой победе. Тому, что наконец порадовали наших болельщиков. Тем более очень приятно снова оказаться дома, на своей арене. Выделю сегодня Энрота и Скилле — во многом благодаря их стараниям смогли победить.



Это мой лучший матч в „Динамо“? Пожалуй. Во-первых, это долгожданная домашняя победа. Играли хорошо, нескольких игроков уже выделил. Вообще, здорово проявило себя и первое звено, и другие вели хорошую командную игру», — цитирует Дуайера «Прессбол».

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