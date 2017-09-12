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Е. Свечников: мне не что жаловаться, «Детройт» — это лучший клуб

12 сентября 2017, вторник. 00:40 Хоккей

Нападающий системы «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников рассказал о своих целях на сезон.

«Я хочу быть частью „Ред Уингз“. Я не просто хочу попасть в команду. Я хочу сделать ее лучше, а сейчас ищу пути как этого добиться. Так что я отправляюсь в тренировочный лагерь и буду стараться на максимум. Если я смогу сделать команду лучше, тогда и получу шанс попасть в состав.

Молодым игрокам в „Детройте“ приходится долго ждать шанса? Это заставляет меня работать усерднее и серьезно мотивирует. Я хочу сделать команду сильнее и сделаю для этого все, что смогу. Мне не на что жаловаться, знаете? Это лучший клуб, за который я мог играть, так что я готов делать все, что от меня попросят», — цитирует Свечникова официальный сайт НХЛ.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Детройт Ред Уингз Евгений Свечников
Новости. Хоккей
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