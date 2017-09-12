Д. Ежов: удаления отняли у «Лады» много сил, это сказалось на игре

Защитник «Лады» Денис Ежов прокомментировал итоги встречи против СКА (1:3).



«Самый главный итог этого матч — поражение. Вели по ходу, но не смогли удержать счет и хотя бы набрать очки. Было много удалений, но во всех кроме одного мы оборонялись хорошо. Однако это отняло много сил и естественно сказалось на игре.



Мы ожидали, что игроки СКА будут много бросать по воротам. Ребята играют в атакующий хоккей и довольно много бросают по воротам соперника. Какой-то конкретной установки ловить шайбы на себя не было, но мы все понимаем, что, блокируя броски, помогаем нашему вратарю, поэтому в каждой игре стараемся действовать самоотверженно», — цитирует игрока официальный сайт клуба.



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