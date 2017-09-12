«Сент-Луис» продлил контракт с защитником Линдбомом на один год

«Сент-Луис Блюз» договорился об условиях нового контракта с защитником Петтери Линдбомом, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один год с зарплатой на уровне НХЛ $ 650 тыс.



Линдбом был задрафтован «Блюз» в 2012 году под общим 176-м номером. В прошедшем сезоне 23-летний защитник провёл за основную команду семь матчей, заработав показатель полезности "-4". В АХЛ он принял участие в 52 играх и отметился 16 (8+8) баллами за результативность при показателе полезности "+3".