«Вегас» пригласил в тренировочный лагерь первого номера драфта КХЛ-2013 Осипова

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи назвал игроков, которые примут участие в тренировочном лагере команды. Сборы начнутся 14 сентября и продлятся до начала октября.



Помимо форварда Вадима Шипачёва, который заключил с клубом контракт на два года, в сборах примет участие российский защитник Дмитрий Осипов.



20-летний хоккеист является незадрафтованным в НХЛ игроком. В 2013 году его под первым номером выбрал «Амур» на драфте КХЛ. Последние четыре года он выступал в WHL за «Ванкувер Джайантс» и «Брэндон Уит Кингз». В сезоне-2016/17 он провёл 73 матча и отметился 14 (2+12) баллами за результативность при показателе полезности "-2".