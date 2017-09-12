Братья Седин: Ванкувер — наш дом, если мы выиграем кубок, то только с «Кэнакс»

Нападающие «Ванкувер Кэнакс» Хенрик и Даниэль Седины в колонке на The Player's Tribune выразили верность клубу, в котором провели 16 сезонов.

«Нам уже 36, а не 26. У нас остался год контракта, и многие спрашивают о нашем будущем. Когда подойдёт время, мы соберёмся с руководством клуба и обсудим это. Говорят, наше окно для выигрыша Кубка Стэнли закрылось, но мы уже говорили это и скажем снова: мы не будем играть где-то ещё. Если мы выиграем Кубок Стэнли, осуществим свою мечту, мы хотим сделать это только с „Ванкувером“. Если бы мы сделали это с другим клубом, не думаю, что чувства были бы такими же.

Мы всегда верим в нашу команду, но мы не глупы. Понимаем, как всё работает в НХЛ и что требуется, чтобы команда претендовала на кубок. Все команды переживают времена, когда играют не лучшим образом, и тогда нужны перемены. В 2015-м от нас не ждали попадания в плей-офф, но мы это сделали, и нам следовали лучше играть в серии с «Калгари».

В хоккее всё возможно, эта мысль заставляет нас возвращаться на арену каждый день. В этом году у нас молодая команда, будет здорово играть в ней. У нас простая цель в этом сезоне — мы будем упорно работать и хотим сделать что-то особенное вместе с молодёжью, которая нас окружает. А когда сезон подойдёт к концу, решим, что хотим делать дальше", — написал Даниэль.

«Если нам суждено выиграть кубок, мы хотим, чтобы это было в „Ванкувере“. Это никогда не изменится. Если момент уже упущен, пусть так. Тут мой дом. Наш дом. Дом наших семей. „Ванкувер“ так много нам дал, и мы пытаемся отдать ему всё, что у нас есть», — написал Хенрик.