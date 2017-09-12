Воспитанники хоккейной школы посетили раздевалку «Югры»

Воспитанники хоккейной школы «Югры» 2007 и 2010 годов рождения пришли в гости к старшим товарищам. Главный тренер ХК «Югра» Игорь Захаркин встретил ребят у входа в раздевалку, где их ждали хоккеисты Даниил Ильин, Павел Варфоломеев, Александр Макаров, Андрей Анкудинов, Илья Проскуряков и Павел Нечистовский.

Помимо раздевалки хоккеистов Захаркин показал ребятам тренажёрный зал, комнату, где игроки проводят теоретические занятия и откуда команда выходит на лёд. По окончании встречи хоккеисты, тренеры и игроки «Югры» сделали совместную фотографию.

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