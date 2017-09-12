Нападающий «Югры» Морин прошёл список отказов и переведён в ВХЛ

«Югра» через список отказов отправила в клуб ВХЛ «Рубин» американского нападающего Джереми Морина. «Автомобилист» по соглашению сторон расторг контракт с защитником Андреем Климовым. «Сибирь» также по соглашению сторон расторгла контракт с защитником Вадимом Бахтиным.



26-летний Морин сыграл в текущем сезоне три матча и не отметился результативными действиями.



21-летний Климов прошлый сезон провёл в МХЛ за «Авто», сыграл 63 матча и набрал 12 (2+10) очков.



20-летний Бахтин играл за «Сибирских Снайперов», в 68 матчах набрал 18 (8+10) очков.

Захаркин: «Югра» разорвёт контракт с американцем Морином, он не оправдал надежд