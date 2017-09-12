Защитник «Барыса» Липин и форвард «Витязя» Ворошило дисквалифицированы на 1 матч

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матча «Витязь» – «Барыс», который состоялся в Подольске 10 сентября.

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Принято решение оставить без изменений наложенное на защитника «Барыса» Александра Липина наказание по правилу 536 б (нарушение правил с использованием колена) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.7. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Вы можете посмотреть видео нарушения Липина также на официальном сайте КХЛ.

Принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Витязя» Артёма Ворошило наказание по правилу 536 б (нарушение правил с использованием колена) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.7. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

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Вы можете посмотреть видео нарушения Ворошило также на официальном сайте КХЛ.