С. Кронвалль: разбираешь матч и удивляешься: «Вот же угол, почему я не бросил?»

Капитан «Локомотива» Стаффан Кронвалль рассказал об игре своей команды в начале сезона, а также о том, от каких недостатков «железнодорожникам» нужно избавиться.

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«У «Локомотива» получилась трудная выездная серия, в тех матчах нам не удавалось в какой-то момент вернуться в игру. Не хватало скорости и свежести, но не в движении, а в принятии решений. Ещё один важный момент: мы не проводим ровно весь матч. С «Автомобилистом», например, были два хороших периода, а в третьем мы не сыграли достаточно собранно. Но мы ведь и сами понимаем, что двух периодов для победы мало. На самом старте сезона у нас выпадал второй отрезок, теперь третий, это надо быстро исправить. У нас есть несколько уровней, на которые мы можем «прокачать» свою игру.



Если смотреть на цифры, большинство и меньшинство у нас работают неплохо. Но и тут есть минусы: мы пропускаем при игре «четыре на четыре», в важные моменты в меньшинстве, а у нас самих только одна пятёрка пока хороша в реализации. На самом деле, ничего нового, такие моменты бывают у всех команд. Где-то у нас в подсознании с самого старта сезона сидит мысль, чтобы сыграть красиво, особенно дома. Мы никак не можем от неё избавиться. Потом разбираешь матчи, и сам удивляешься: «Вот же угол, почему я не бросил?»



Ничего странного, что я пока лучший бомбардир в команде. Каждый игрок рад приносить пользу очками, и я рад, что забил. У нашей пятёрки каждый в любой момент может оказаться на завершении. На самом деле я был бы рад поделиться голами с ребятами, которым пока не удаётся забить. Контиола забивает с одной и той же точки? Видимо, его там не держат. Вы ещё скажите, что у Макса Тальбо все шайбы похожие. Впрочем, мы работаем над игрой вблизи ворот, стараемся быть агрессивнее», — сказал Кронвалль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.

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