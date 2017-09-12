Кто нанесёт СКА первое поражение в сезоне?

«Чемпионат» предлагает своим читателям принять участие в опросе, который сформулирован следующим образом: «Какой клуб нанесёт СКА первое поражение в сезоне?»
Варианты ответов следующие:
— «Автомобилист» (13 сентября);
— «Металлург» Мг (15 сентября);
— «Трактор» (17 сентября);
— «Авангард» (21 сентября);
— «Югра» (23 сентября);
— «Барыс» (25 сентября);
— «Сибирь» (27 сентября);
— «Локомотив» (2 октября);
— «Салават Юлаев» (4 октября);
— победная серия СКА продолжится.
В активе питерской команды девять побед в девяти матчах (семь из них – в основное время), и СКА на четыре очка опережает ближайшего преследователя в турнирной таблице Западной конференции. Ближайшими соперниками СКА будут «Автомобилист» и магнитогорский «Металлург».
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Вы можете принять участие в опросе также в Playbuzz.