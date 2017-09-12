Читатели считают, что первым в сезоне КХЛ уволят тренера ЦСКА Игоря Никитина

На «Чемпионате» завершился опрос «Кого первым уволят в КХЛ?».



Большая часть читателей — 19% — склоняется к тому, что первым в отставку отправят главного тренера ЦСКА Игоря Никитина. 12% респондентов полагают, что это будет наставник «Спартака» Вадим Епанчинцев. 10% поставили на Сергея Зубова, возглавляющего ХК «Сочи». Второе же место занял вариант ответа «Кто-то другой». Также среди кандидатов были перечислены Павел Зубов («Сибирь»), Александр Гулявцев («Северсталь»), Андрей Скабелка («Авангард»), Артис Аболс («Лада»), Владимир Воробьёв («Динамо» М), Андрей Мартемьянов («Амур») и Владимир Крикунов («Автомобилист»).

Вероятность тренерских отставок в КХЛ. Западная конференция Не нервничать может разве что Олег Знарок.

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