А. Юдин: любой может остановить СКА, если правильно играть. «Лада» тому пример

Бывший защитник СКА и сборной России Александр Юдин поделился мнением о предстоящих соперниках питерских «армейцев» и о их возможной победе над подопечными Олега Знарка.

Кто нанесёт СКА первое поражение в сезоне?

«Любая команда может остановить СКА, если будет правильно играть. «Лада» отлично играла один период и показала результат. Если команда будет держать строй, выполнять установку, то сможет «показать зубы». А так сумма состава у Олега Знарка большая, и всё зависит от того, как команда подходит к каждому матчу. Но у соперников не будет шансов против СКА, если они не будут выкладываться, словно в матчах плей-офф. Я говорил уже года два назад, что СКА должен всех обыгрывать в каждом матче, быть неудобным клубом для всей лиги и досрочно брать кубок Гагарина, что сейчас команда и делает. Чтобы это никому не нравилось, ни Москве, ни другим регионам в стране», — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

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