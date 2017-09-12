Билялетдинов: Клинкхаммер — добротный игрок силового плана, он усилит «Ак Барс»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов сообщил, что нападающий Роб Клинкхаммер дебютирует за команду в матче со «Спартаком».

«Клинкхаммер будет сегодня играть. Я считаю, что это добротный игрок силового плана. Его можно использовать и в большинстве, и в меньшинстве. Мы уверены, что в этом плане мы усилимся. Он сыграет в звене с Ткачёвым и Галиевым.



Упустили победу в матче с „Автомобилистом“ из-за своих ошибок. Первый период был хороший, второй тоже до пропущенной шайбы. В третьем периоде побежали, но пропустили ненужную шайбу. Честно говоря, такие ошибки мы не должны допускать.

От матча со «Спартаком» жду хорошего результата. Все команды сейчас играют хорошо. Если не подготовиться, то сюрпризы могут быть. Поэтому ребята все готовятся. Мы понимаем, что «Спартак» — непростая команда. Играет очень агрессивно", — цитирует Билялетдинова пресс-служба клуба.