Глухов: «Ак Барс» будет биться и играть на победу в матче со «Спартаком»

Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком», который состоится в Казани. Начало — в 19:30 мск.

«В матче со „Спартаком“ выйдем, будем биться, играть на победу. В принципе, у нас без разницы, кто с кем играет. Тренеры проводят ротацию, кто-то получает травму, из-за этого меняются сочетания. Вроде с Глинкиным и Поповым у нас всё получается. Главное – приносить пользу команде и без разницы, с кем играть.

Нам показали ошибки, допущенные в матче с «Автомобилистом», разобрали с тренерами игру. Слава богу, с «Югрой» матч мы выиграли", — цитирует Глухова пресс-служба клуба.