Форвард «Нефтехимика» Ганзл восстановился после травмы и сыграет с «Торпедо»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Робин Ганзл восстановился после травмы, полученной в матче с тольяттинской «Ладой» 28 августа. Форвард выйдет на лёд в сегодняшнем матче с нижегородским «Торпедо», который стартует в 19:30 мск.



Ганзл в матче с «Ладой» провёл на площадке 2 минуты 59 секунд в первом периоде и больше на лёд не выходил. 28-летний хоккеист до травмы в первых четырёх матчах сезона набрал 3 (2+1) очка.

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