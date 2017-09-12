Бахмутов: Ночная лига благодарна минспорту за дополнительные площадки

Генеральный директор Ночной хоккейной лиги Игорь Бахмутов прокомментировал подписание положения о VII Всероссийском фестивале.



«Планируется, что в седьмом сезоне в Ночной лиге увеличится количество региональных представительств, а также дивизионов. Что, таким образом, приведёт к увеличению и числа победителей отборочных этапов, которые, как известно, обязательно должны представлять своей регион на финале фестиваля в Сочи. Подобную перспективу мы осознавали еще в мае и уже тогда начали проработку вопроса. Требовалось либо расширять сроки финала фестиваля, либо увеличивать количество льда. После консультаций с соорганизаторами, решили остановиться на последнем варианте. И очень благодарны министерству спорта за оперативное решение вопроса о выделении для проведения финала фестиваля необходимого дополнительного льда – катков „Льдинка“ и „Снежинка“», — цитирует функционера официальный сайт организации.

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