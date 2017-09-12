Мюррей: определение «основной вратарь» используют медиа, чтобы расслабить нас

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей прокомментировал тот факт, что СМИ считают его основным вратарём «пингвинов».



«Определения „первый номер“ или „основной вратарь“ — это только определения, которые используют медиа, чтобы расслабить вратаря, думающего, что он лучше партнёра. Первым номером тебя делает игра. Пользу команде приносят действия, а не титулы.



Мои травмы? В некоторых случаях мне просто не везло. Сложно избегать вещей вроде сотрясения пару лет назад или сломанного пальца, когда ты неудачно приземляешься на него. В некоторых случаях мне не везло, а в некоторых травм можно было избежать. Надо становиться сильнее, стараться лучше есть, лучше спать — долголетию и состоянию поможет всё. На этом я фокусируюсь», — приводит слова Мюррея официальный сайт НХЛ.

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