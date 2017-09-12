«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Станиславом Бутузовым

Нападающий Станислав Бутузов и новосибирская «Сибирь» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт команды.



Бутузов в июне подписал двухлетний контракт с «Сибирью», но в этом сезоне не принимал участия в матчах команды.



В прошлом регулярном чемпионате Бутузов провёл за новокузнецкий «Металлург» 19 матчей и набрал 3 (1+2) результативных балла при показателе полезности "-5". Кроме того, он сумел отметиться 8 (3+5) очками в 28 матчах в Высшей хоккейной лиге за «Зауралье».

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