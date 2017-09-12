Кросби: мы в «Питтсбурге» уверены, что Мюррей справится с ролью первого номера

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением о потенциале голкипера Мэтта Мюррея.



«Мюррей впервые будет твёрдым первым номером? Мы абсолютно уверены, что он с этим отлично справится. Любой вратарь всегда сталкивается с вызовами. Каждый день на тебя оказывается очень большое давление, но мы будем помогать ему и поддерживать его. Для него не всегда все будет складываться идеально, но он обладает необходимым настроем. Он понимает, чего хочет, что в его работе очень важно», — приводит слова Кросби официальный сайт лиги.



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