Алтыбармакян: Барабанов сумел пробиться в СКА и сейчас является примером

Нападающий СКА Андрей Алтыбармакян рассказал, что его одноклубник Александр Барабанов является примером для мальчишек Петербурга.



«Саша Барабанов просто красавец. Сумел попасть в команду, сделал для остальных петербуржцев такой посыл: „Я здесь, в команде, значит и вы тоже можете“. Это очень здорово, на него много кто смотрел и смотрит сейчас. Пожелаю ему только удачи и попасть на Олимпиаду, он может это сделать.



И для меня он тоже был примером. Всегда слышишь про Барабанова, про воспитанника СКА. Он и сейчас является примером для многих», — приводит слова официальный сайт клуба.



Посмотреть видео можно на официальном канале СКА в YouTube.