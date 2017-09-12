Форвард «Спартака» Стоа набрал 100-е очко в КХЛ

Нападающий московского «Спартака» Райан Стоа отметился заброшенной шайбой в первом периоде матча с казанским «Ак Барсом». Таким образом, 30-летний американский хоккеист набрал 100-й результативный балл в Континентальной хоккейной лиге.
В матче продолжается первый период, счёт 1:0 в пользу москвичей. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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