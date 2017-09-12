Скривенс: думаю, я помогаю обороне, когда играю с шайбой

Вратарь «Салавата Юлаева» Бен Скривенс подвёл итоги после победы над рижским «Динамо» (2:1).



"«Динамо» — очень трудолюбивая команда. Мы сегодня хорошо начали игру. В предыдущих матчах у нас были проблемы в начале игры, мы начинали не в том темпе, а сегодня сразу стали играть сильно, боролись с первого же вбрасывания. Это был хороший шаг, в правильном направлении.



Пропущенная шайба? Это просто ошибка, такое случается. Я много играю с шайбой, но не всегда всё получается. К счастью, к тому моменту мы вели в счёте — 2:0. Думаю, я помогаю обороне, когда играю с шайбой, это несколько облегчает защитникам жизнь, но иногда случаются такие ошибки", — цитирует вратаря официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.