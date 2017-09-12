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Генменеджер «Югры»: сейчас будем решать по будущему Захаркина, позвоните завтра

12 сентября 2017, вторник. 20:30 Хоккей

Генеральный менеджер «Югры» Евгений Хацей после разгромного поражения клуба в матче с омским «Авангардом» со счётом 0:7 рассказал, что не знает, останется ли на своём посту главный тренер команды Игорь Захаркин. Поражение стало для «Югры» самым крупным в истории.

«Завтра перезвоните. Даже если бы сейчас забили один «Авангарду», всё равно страшно. Намечена ли встреча по будущему главного тренера? Пока ничего не намечено, сейчас всё будем решать», — приводит слова Хацея «Спорт-экспресс».

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«Югра» на домашней арене потерпела разгромное поражение от «Авангарда»
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Югра Игорь Захаркин
Новости. Хоккей
12 сентября 2017, вторник
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