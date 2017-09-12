Логинов: игра с «Динамо» была тяжёлой в психологическом плане

Защитник «Салавата Юлаева» Александр Логинов поделился впечатлениями после победы в матче с рижским «Динамо» (2:1).



«Получилась достаточно тяжёлая игра в психологическом плане, потому что в последних матчах у рижан не совсем всё хорошо складывается. На таких соперников тяжело настроиться, тем не менее мы добыли 3 очка. Старались построже сыграть в обороне, и, за исключением единственной ошибки, когда мы пропустили гол, в целом мы неплохо сыграли в обороне.



Мы разговаривали, что у рижан на старте было две победы, но потом они четыре матча подряд проиграли. Им надо брать очки, как и любой другой команде, которая проигрывает. Нет результата – будет спрос сверху. Соответственно, мы ожидали, что сегодня будет тяжёлая, сложная игра», — цитирует игрока официальный сайт «Салавата Юлаева».

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.