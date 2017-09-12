Захаркин: мне следует извиниться, что у «Югры» нет характера, мне стыдно

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин подвёл итоги после разгромного поражения от омского «Авангарда» (0:7).



«Мне следует извиниться перед болельщиками, за то что у команды нет характера и были плохо подготовлены к матчу. Мы пропускали голы, неудачно сыграли в меньшинстве. Мы проигрывали с таким счётом! Нельзя сказать, что соперник совсем не давал нам играть. Мы могли залезть под ворота и сыграть лучше. Но получилось всё безвольно. Мне было стыдно за нас, и из-за этого приношу извинения», — приводит слова Захаркина официальный сайт команды.

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