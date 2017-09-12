Скабелка: игроки «Авангарда» вовремя забивали, хорошая и заслуженная победа

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка поделился эмоциями после победы над «Югрой» (7:0).



«Наверное, сегодня у нас многое получалось, из-за этого такой счет. На самом деле, мне сложно что-то сказать, просто ребята где-то вовремя забивали. Также в начале игры здорово сыграл вратарь и не дал шансов сопернику забросить. Еще хорошо сработало численное большинство – это стало основным компонентом победы. А забитые голы в большинстве и решили исход матча. 0:7 – хорошая и заслуженная победа», — приводятся слова Скабелки на официальном сайте «Югры».

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.