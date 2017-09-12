Гол Лаюнена в овертайме принёс «Спартаку» победу над «Ак Барсом»
12 сентября 2017, вторник. 22:05
Хоккей
Казанский «Ак Барс» на домашней арене потерпел поражение в овертайме матча с московским «Спартаком», встреча завершилась со счётом 3:4 ОТ.
В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Антон Глинкин, Джастин Азеведу и Альберт Яруллин. У «Спартака» забитые голы на свой счёт записали Райан Стоа, Вилле Лаюнен и Бен Максвелл, оформивший дубль.
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КХЛ - регулярный чемпионат
12 сентября 2017, вторник. 19:30 МСК
0:1 – Стоа (Лещенко) – 03:21 (5x5), 1:1 – Глинкин (Глухов) – 22:06 (5x5), 2:1 – Азеведу (Ландер, Токранов) – 26:38 (5x4), 2:2 – Максвелл (Юдин, Мирнов) – 31:05 (5x5), 2:3 – Максвелл (Мирнов) – 35:36 (5x4), 3:3 – Яруллин (Азеведу, Секач) – 55:15 (5x5), 3:4 – Лаюнен (Лещенко, Максвелл) – 64:24 (3x3)