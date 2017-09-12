Гол Лаюнена в овертайме принёс «Спартаку» победу над «Ак Барсом»

Казанский «Ак Барс» на домашней арене потерпел поражение в овертайме матча с московским «Спартаком», встреча завершилась со счётом 3:4 ОТ.



В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Антон Глинкин, Джастин Азеведу и Альберт Яруллин. У «Спартака» забитые голы на свой счёт записали Райан Стоа, Вилле Лаюнен и Бен Максвелл, оформивший дубль.



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