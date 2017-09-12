Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.
Семён Кошелев («Авангард»);
Посмотреть видео гола Кошелева можно на официальном сайте КХЛ.
Брэндон Макмиллан («Динамо» Рига);
Посмотреть видео гола Макмиллана можно на официальном сайте КХЛ.
Линус Умарк («Салават Юлаев»);
Посмотреть видео гола Умарка можно на официальном сайте КХЛ.
Принять участие в опросе можно также, перейдя по ссылке.
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