Фридман: «Аризона» — одна из команд, которые связывались с Ягром

Известный североамериканский журналист Эллиотт Фридман поделился мнением о ситуации с нападающим Яромиром Ягром, который до сих пор не нашёл новую команду.



«Думаю, „Аризона“ — одна из команд, которая связалась с Яромиром Ягром. Недавно в интервью он сказал, что ему не нравится тот формат, когда он не может контролировать свою судьбу. Таким образом, никто не удивится, если он начнёт сезон в Европе, примет участие в Олимпиаде, а уже потом поедет в Национальную хоккейную лигу», — приводит слова Фридмана Sportsnet.

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