Фазель: шансов на приезд игроков НХЛ на ОИ-2018 больше нет, время ушло

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель отверг возможное появление игроков из НХЛ на Олимпиаде — 2018.



«Шансов на заключение сделки с НХЛ об участии игроков в предстоящей Олимпиаде больше нет.



Нам придется смотреть дальше, на Олимпиаду в 2022 году в Пекине, потому что интерес у НХЛ есть, и мы это понимаем. Но для Пхёнчхана все уже невозможно с точки зрения логистики, время ушло.



Что касается игроков, которые говорили, что поедут на ОИ, будем наблюдать за ситуацией", — приводит слова Фазеля NY Times.