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Фазель: шансов на приезд игроков НХЛ на ОИ-2018 больше нет, время ушло

12 сентября 2017, вторник. 23:18 Хоккей

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель отверг возможное появление игроков из НХЛ на Олимпиаде — 2018.

«Шансов на заключение сделки с НХЛ об участии игроков в предстоящей Олимпиаде больше нет.

Нам придется смотреть дальше, на Олимпиаду в 2022 году в Пекине, потому что интерес у НХЛ есть, и мы это понимаем. Но для Пхёнчхана все уже невозможно с точки зрения логистики, время ушло.

Что касается игроков, которые говорили, что поедут на ОИ, будем наблюдать за ситуацией", — приводит слова Фазеля NY Times.

Источник: New York Times Сообщить об ошибке
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ОИ-2018 Рене Фазель НХЛ
Новости. Хоккей
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