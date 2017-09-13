Епанчинцев: не умаляю заслуг «Ак Барса», который заставлял ошибаться

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев поделился впечатлениями после победы в матче с «Ак Барсом» (4:3 ОТ).



«Я думаю, болельщикам понравилась игра. Хорошее движение было у обеих команд. К сожалению, совсем немного не дотерпели до конца, осталось четыре с половиной минуты. Было очевидно и понятно, что соперник давил. Мы играли, где-то сваливаясь на оборону. В этих моментах, к сожалению, не дотерпели. Так, ребятами я остался доволен – играли самоотверженно, по заданию. Где-то не справлялись, но не умаляю заслуг соперника, который заставлял ошибаться. Хотелось бы также поблагодарить наших болельщиков – спасибо огромное им за поддержку. Всегда приятно выигрывать в Казани и начинать поездку с победы», — цитирует тренера официальный сайт «Ак Барса».

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