Билялов: зрителям нравятся овертаймы «3 на 3», но вратарям в них тяжело

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов поделился эмоциями после поражения в матче со «Спартаком» (3:4 ОТ).



«Болельщикам нравятся овертаймы «3 на 3», много моментов. Зрителям интересно, а вратарям конечно тяжело.



Мы перебросали «Спартак», но допустили свои ошибки. Где-то я подвел, где-то игроки ошибались. Поэтому проиграли. Самая обидная третья шайба. Я допустил грубейшую ошибку. Вроде все делал правильно, но шайба прошла. Это самая обидная шайба», — приводит слова Билялова официальный сайт казанской команды.



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